Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bekçilik yazılı sınav ne zaman yapılacak? 3.250 bekçi alımında ön sağlık kontrolü devam ediyor. Kısa süre sonra sona erecek olan ön sağlık kontrolünün ardından bir sonraki aşama olan yazılı sınava geçilecek. Ön sağlık kontrolüne katılan öğrenciler, yazılı sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte cevaplar...