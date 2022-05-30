Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?
Bekçilik yazılı sınav ne zaman yapılacak? 3.250 bekçi alımında ön sağlık kontrolü devam ediyor. Kısa süre sonra sona erecek olan ön sağlık kontrolünün ardından bir sonraki aşama olan yazılı sınava geçilecek. Ön sağlık kontrolüne katılan öğrenciler, yazılı sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.05.2022
16:59 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
16:59
Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?
Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçilik alımında süreç devam ediyor. Ön sağlık kontrolü aşaması devam ederken, gözler yazılı sınav takvimine çevrildi. Peki, bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?
BEKÇİLİK YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınav ne zaman, hangi gün yapılacak?
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.