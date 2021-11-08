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Edirnekapı Şehitliği'nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğu altında olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin saygısız görüntüleri tepkileri beraberinde getirmişti. Rahatsız olan vatandaşlar pek çok kez durumu Beyaz Masa'ya bildirdiklerini, fakat İBB'nin hiçbir adım atmadığını belirtti. Tepki toplayan karelerin ardından harekete geçen emniyet güçleri denetim yaptı.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:36
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Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti

Edirnekapı Şehitliği'nde uyuşturucu madde bağımlıları ile uygunsuz davranışlarda bulunanların görüntüleri sosyal medyada oldukça ses getirdi.

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Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti

İLÇE EMNİYET KOLLARI SIVADI

Görüntüler sonrası Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçti.

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Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti

GTB SORGUSU

Denetim yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

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Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti

Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp araçlarının kaldırılması istendi.

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Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti

DEVRİYELER SIKLAŞTI

Polis ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı.