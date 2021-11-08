09 Kasım 2021, Salı
Edirnekapı Şehitliği'nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğu altında olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin saygısız görüntüleri tepkileri beraberinde getirmişti. Rahatsız olan vatandaşlar pek çok kez durumu Beyaz Masa'ya bildirdiklerini, fakat İBB'nin hiçbir adım atmadığını belirtti. Tepki toplayan karelerin ardından harekete geçen emniyet güçleri denetim yaptı.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:36
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