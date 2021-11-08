Edirnekapı Şehitliği'nde yapılan ahlaksızlığa tepki yağmıştı: Emniyet harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğu altında olan Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin saygısız görüntüleri tepkileri beraberinde getirmişti. Rahatsız olan vatandaşlar pek çok kez durumu Beyaz Masa'ya bildirdiklerini, fakat İBB'nin hiçbir adım atmadığını belirtti. Tepki toplayan karelerin ardından harekete geçen emniyet güçleri denetim yaptı.