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İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü! Corona virüs tehlikesi...

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, koronavirüs normalleşme süreci için hazırladığı rehberde önemli detaylara dikkat çekti. İstanbul'un en hareketli semtlerinden Beşiktaş, Nişantaşı, Beyoğlu üçgeninde sosyal mesafe düzenlemesine uymayan işletmelerin genelde küçük ölçekli kafe, büfe ve barlar olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 08:46
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İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü! Corona virüs tehlikesi...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, corona virüs normalleşme süreci için hazırladığı rehberde önemli detaylara dikkat çekti.

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İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü! Corona virüs tehlikesi...

Rehberde mekanları için masalar arası mesafeyi 1,5 metre, yan yana masalar için olan mesafeyi ise en az 60 santimetre olarak belirledi.

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İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü! Corona virüs tehlikesi...

Normalleşme süreci ile kapılarını açan restoran, kafe, bar ve büfelerin birçoğu uyarı ve kriterlere uyarken, bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Mekanlardaki en büyük sıkıntı, personel ile müşteri arasında uyulması gereken bir metre kuralında yaşanıyor.

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İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü! Corona virüs tehlikesi...

Normalleşme sürecine adapte olmaya çalışan İstanbul'da restoran, kafe ve barlar açıldı. İşletmelerin büyük kısmının sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görülürken, bazı işletmelerin eskisi gibi hiçbir kısıtlama olmadan müşteri ağırlanması dikkat çekti.

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İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü! Corona virüs tehlikesi...

İstanbul'un en hareketli semtlerinden Beşiktaş, Nişantaşı, Beyoğlu üçgeninde sosyal mesafe düzenlemesine uymayan işletmelerin genelde küçük ölçekli kafe, büfe ve barlar olduğu dikkatlerden kaçmazken, restoranların masa düzenlemeleri ise Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde yerleştirilmiş durumda.