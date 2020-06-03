ANA SAYFA
İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü! Corona virüs tehlikesi...
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, koronavirüs normalleşme süreci için hazırladığı rehberde önemli detaylara dikkat çekti. İstanbul'un en hareketli semtlerinden Beşiktaş, Nişantaşı, Beyoğlu üçgeninde sosyal mesafe düzenlemesine uymayan işletmelerin genelde küçük ölçekli kafe, büfe ve barlar olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 08:46
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33