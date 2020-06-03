0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

Son dakika haberi... Çocuklar ve gençler için uygulanan sokağa çıkma izni bugün ve cuma günü gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Sokağa çıkmak için heyecanlanan 18 yaş altı çocuklar ve gençler ile aileleri sokağa çıkma saatlerini araştırıyor. Peki, 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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