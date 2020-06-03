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Haberler Galeri 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

Son dakika haberi... Çocuklar ve gençler için uygulanan sokağa çıkma izni bugün ve cuma günü gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Sokağa çıkmak için heyecanlanan 18 yaş altı çocuklar ve gençler ile aileleri sokağa çıkma saatlerini araştırıyor. Peki, 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:35
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0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

Son dakika... 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Çocuklar ve gençler saat kaçta dışarı çıkabilecekler? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk etapta 20 yaş altı grup için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. 18 yaş altı için sokağa çıkma izin günleri çarşamba ve cuma günleri olarak belirlendi. Bugün yeniden dışarı çıkmaya hazırlanan çocuklar ve gençler için sokağa çıkma saatleri merak ediliyor. Peki, 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar? İşte merak edilenler...

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0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

'18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

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0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.