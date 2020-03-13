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EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi. 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve lise okullarında eğitime bir hafta ara verilecek. Daha sonra uzaktan eğitim uygulanacak. Tatil haberinin ardından uzaktan eğitim ile ilgili araştırmalar başladı. Konu ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Peki, online ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:30
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EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

Online ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek? Milyonlarca öğrenci ve aileleri bu sorulara yanıt aramaya başladılar. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitime ara verildi. 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim uygulanacak. Konu ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Peki, onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek? EBA giriş nasıl yapılır?

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EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

UZAKTAN EĞİTİM KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yapılan açıklamaya göre, ilk, orta ve liseler 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.

Uzaktan eğitim bir hafta olarak planlandı.

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EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Corona Vürüsü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Selçuk şunları söyledi;

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EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) ücretsiz 3 GB internet paketi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır.

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EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan EBA tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.