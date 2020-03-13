EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?
Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi. 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve lise okullarında eğitime bir hafta ara verilecek. Daha sonra uzaktan eğitim uygulanacak. Tatil haberinin ardından uzaktan eğitim ile ilgili araştırmalar başladı. Konu ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Peki, online ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:22Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:30