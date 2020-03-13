EBA giriş: Onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek?

Online ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek? Milyonlarca öğrenci ve aileleri bu sorulara yanıt aramaya başladılar. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitime ara verildi. 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim uygulanacak. Konu ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Peki, onlie ve uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda uzaktan eğitim kaç gün sürecek? EBA giriş nasıl yapılır?