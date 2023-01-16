Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...

2023 yılı bedelli askerlik sevk duyurusu için bekleyiş sona erdi. MSB ASAL tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru sonrası sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih ile sevk tarihleri belli oldu. Geçen yıl bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, askere gidecekleri yer ve tarihi araştırıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi ne zaman alınacak? İşte cevaplar...