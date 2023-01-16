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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...

Askerlik görevini bedelli olarak yapmaya hazırlanan vatandaşlar, heyecan içinde sınıflandırma sonuçlarını bekliyor. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen başvuruların sonuçları bu ay açıklanacak ve başvuru sahipleri belirlenen sevk tarihlerinde silahaltına alınaak. Peki, 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi ne zaman alınacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:59
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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...

2023 yılı bedelli askerlik sevk duyurusu için bekleyiş sona erdi. MSB ASAL tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru sonrası sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih ile sevk tarihleri belli oldu. Geçen yıl bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, askere gidecekleri yer ve tarihi araştırıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi ne zaman alınacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...

BEDELLİ ASKERLİK 2023 YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yerleri 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Başvuru sahipleri, bedelli askerlik yerleri ve askere gidecekleri tarihi 18 Ocak'ta e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

(E-DEVLET) BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

* 02 Şubat 2023
* 02 Mart 2023
* 06 Nisan 2023
* 04 Mayıs 2023
* 31 Mayıs 2023
* 06 Temmuz 2023
* 10 Ağustos 2023
* 07 Eylül 2023
* 05 Ekim 2023
* 09 Kasım 2023
* 07 Aralık 2023

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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...

MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR

2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.