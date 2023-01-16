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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...
Askerlik görevini bedelli olarak yapmaya hazırlanan vatandaşlar, heyecan içinde sınıflandırma sonuçlarını bekliyor. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen başvuruların sonuçları bu ay açıklanacak ve başvuru sahipleri belirlenen sevk tarihlerinde silahaltına alınaak. Peki, 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi ne zaman alınacak? İşte haberin detayları...