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Haberler Galeri Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...

Son dakika haberine göre Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 2018 yılında örgütün merkezi konumundaki Kandilli'deki villaya düzenlenen operasyon sırasında çekilen ve dava dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere evde bulunan yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ile sanık Mert Sucu'nun ateş ettiği polislerin vurulmasının ardından yaşanan hareketlilik yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 14:23
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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için 11 Temmuz 2018'de İstanbul polisi tarafından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...

Kandilli'deki Dragos adı verilen örgüt merkezinde düzenlenen operasyon sırasında çekilen görüntüler, dava dosyasına girdi.

Söz konusu görüntülerde, polisin evde bulduğu yüklü miktarda Türk Lirası ve dövizin yanı sıra silah ve mermiler de yer alıyor.

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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...

Ayrıca bu operasyonda sanık Mert Sucu'nun ateş ettiği polislerin vurulmasının ardından ekiplerin hızlıca o yöne yöneldiği ve sanığa "yat" dedikleri de söz konusu görüntülere yansıyor.

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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...

Polis ekiplerinin evdekilere "teslim ol" uyarılarının duyulduğu görüntülerde, gözaltına alınan bazı kişilerin kelepçeli şekilde yerde yattığı da görülüyor.

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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...

Öte yandan, operasyon sırasında ele geçirilen ve el yazısıyla yazılmış talimat olduğu değerlendirilen bazı notlar da kayda alınıyor.