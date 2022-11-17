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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...
Son dakika haberine göre Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 2018 yılında örgütün merkezi konumundaki Kandilli'deki villaya düzenlenen operasyon sırasında çekilen ve dava dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere evde bulunan yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ile sanık Mert Sucu'nun ateş ettiği polislerin vurulmasının ardından yaşanan hareketlilik yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:34Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 14:23