Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşları, puanı...

Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde bekçi alımı ertelenmişti. Yeni Ekonomi Programı kapsamında 100 bin memur alımı yapılacağı açıklanmıştı. Alımların sağlık ve güvenlik personeli ağırlıklı olması bekleniyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, Bekçi alımı ne zaman başlayacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşları, puanı...