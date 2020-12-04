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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşları, puanı... Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşları, puanı...
Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde bekçi alımı ertelenmişti. Yeni Ekonomi Programı kapsamında 100 bin memur alımı yapılacağı açıklanmıştı. Alımların sağlık ve güvenlik personeli ağırlıklı olması bekleniyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, Bekçi alımı ne zaman başlayacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşları, puanı...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 16:24
Bekçi alımı ne zaman başlayacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle alımı durdurulan bekçi alımı için Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Adaylar alımları için yayınlanacak alım ilanlarını yakından takip ediyor. 100 bin memur alımı yapılacağının açıklanmasının ardından bekçilik adayları içinde heyecanlı bekleyiş arttı. İşte, Bekçi alımı ne zaman başlayacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları neler? Maaşları, puanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar bekçi alımı başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar yıl sonuna gelinmesiyle beraber de hız kazandı.
2020 2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Koronavirüs salgını sebebiye emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Bekçi alımlarına dair güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
2020 Bekçi alımı şartları aşağıdaki gibidir;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,