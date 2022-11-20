ALES/3 soru ve cevap anahtarı PDF! 2022 ALES/3 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?

Bugün saat 10:15'te başlayan ALES/3 sınavının kaçta biteceği adayların yakınları tarafından aratılıyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın ter döktüğü ALES/3 sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...