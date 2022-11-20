20 Kasım 2022, Pazar
ALES/3 soru ve cevap anahtarı PDF! 2022 ALES/3 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?
ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen ALES sınavının ardından adaylar sınavın detaylarını araştırırak sonuçlarını ön görmeye çalışıyorlar. Peki 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? İşte ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:11
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