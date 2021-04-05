İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişinin maskesiz olduğu görülürken, sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

DHA Giriş Tarihi: 05.04.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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