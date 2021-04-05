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İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişinin maskesiz olduğu görülürken, sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:10
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İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış üzerine bazı tedbirleri geri geldi.

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İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bu kapsamda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un simge yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluştu.

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İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalıkta çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.

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İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

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İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde anonslarla uyardı.