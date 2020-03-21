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İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var
Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada binlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Corona virüsten korunmanın en etkili yöntemi 'sosyal uzaklaşma' diğer bir ifadeyle 'sosyal izolasyon'. Virüsün yayılmasına karşı kişiler arası mesafenin en az 2 metre olması gerektiği belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 21.03.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 11:50
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