İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var

Sosyal uzaklaşma kavramı birçok dünya lideri tarafından kullanılmış olsa da hâlâ kafa karışıklığı devam ediyor. Kimlerin bu yöntem içerisinde yer alması, nasıl uygulanması gerektiği ve ve sosyal uzaklaşmanın tam olarak ne olduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor. Sosyal uzaklaşma, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik bir dizi ilaç dışı enfeksiyon kontrol eylemidir.