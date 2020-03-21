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İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var

Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada binlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Corona virüsten korunmanın en etkili yöntemi 'sosyal uzaklaşma' diğer bir ifadeyle 'sosyal izolasyon'. Virüsün yayılmasına karşı kişiler arası mesafenin en az 2 metre olması gerektiği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 11:50
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İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı en etkili korunma yöntemi olarak kişisel hijyen önlemleri ve sosyal uzaklaşma (sosyal izolasyon) gösterildi.

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İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var

Hatta 'sosyal uzaklaşma' tabiri birçok ülke lideri tarafından ulusa sesleniş konuşmalarında kullanıldı ve bireyler evde kalmaya yönlendirildi.

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İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var

Çin'in ardından Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ülkede 50, hatta bazen daha az sayıda kişinin yer aldığı toplantılar yasaklanırken, okullar, üniversiteler, çalışma alanları kapatıldı, spor ve kültür etkinlikleri iptal edildi. Önlemler, insanlar arasındaki mesafenin artırılması ve virüsün yayılmasının yavaşlatılması açısından büyük önem taşıyor. Sosyal uzaklaşma, salgın hastalıkların daha da yayılmasının önlenmesi için etkisi kanıtlanmış bir yöntem.

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İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var

Sosyal uzaklaşma kavramı birçok dünya lideri tarafından kullanılmış olsa da hâlâ kafa karışıklığı devam ediyor. Kimlerin bu yöntem içerisinde yer alması, nasıl uygulanması gerektiği ve ve sosyal uzaklaşmanın tam olarak ne olduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor. Sosyal uzaklaşma, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik bir dizi ilaç dışı enfeksiyon kontrol eylemidir.

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İşte koronavirüse karşı 7 kural! Herkesin aklında corona virüs ile ilgili bu sorular var

Sosyal mesafenin amacı; enfeksiyon taşıyanla enfekte olmayan kişiler arasındaki teması azaltmak. Bu mesafe en az 2 metre olarak ifade ediliyor. Diğer kişilerle temasın en aza indirgenmesi, toplu taşıma kullanılmaması, yolculuk yapılmaması, evden çalışmak ve tüm toplantıların ertelenmesi önlemler arasında yer alıyor. Uzmanlar, gün içinde temas edilen kişi sayısının virüsün yayılmasında büyük etkisi olduğunu ifade ediyor. New York Times, çoğu kişinin aklındaki sorularla ilgili bir derleme yayımladı.