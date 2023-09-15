İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi koalisyon masasını darmadağın ederken, "Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yok" çıkışı yaptı. Ardından İYİ Parti GİK'i toplayarak üyeler arasında oylama yaptı. Parti içinde "sıfır çekeriz" korkusu ile ittifak yanlısı olan üyelere de kulaklarını tıkayan Akşener, "Arkadaşlar bu kararımızın arkasında durmalıyız ve duracağız. Hep birlikte inanarak başarmalıyız" diyerek çok sert bir konuşma yaptı. Ancak parti içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusundaki iddia kafaları karıştırdı...