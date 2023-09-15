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Haberler Galeri İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi koalisyon masasını darmadağın ederken, "Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yok" çıkışı yaptı. Ardından İYİ Parti GİK'i toplayarak üyeler arasında oylama yaptı. Parti içinde "sıfır çekeriz" korkusu ile ittifak yanlısı olan üyelere de kulaklarını tıkayan Akşener, "Arkadaşlar bu kararımızın arkasında durmalıyız ve duracağız. Hep birlikte inanarak başarmalıyız" diyerek çok sert bir konuşma yaptı. Ancak parti içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusundaki iddia kafaları karıştırdı...

Giriş Tarihi: 15.09.2023 12:12
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İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

Türkiye, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Gözler ise 8'li koalisyondaki kavgaya çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi alan ve büyük oranda oy kaybı yaşayan koalisyon ortakları arasındaki kriz, çözülemedi.

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İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

'İTTİFAK YOK' AÇIKLAMASI YAPTI
Yerel seçimlerle ilgili ilk çıkış İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Parti içinde kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle paniğe kapılan Akşener, ortaklarına ittifak çağrısına sırt çevirdi. "Her ilçede her beldede kendi adayımızı çıkartacağız" mesajını verdi.

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İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

GÖZLER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TA
Önceki gün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını ilan etti. Gözler ise Akşener'in en büyük destekçisi olduğu hatta cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a çevrildi.

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İşte İYİ Parti GİK toplantısının perde arkası! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı ne?

Seçimi kaybedeceklerini anlayan ikili, Akşener'e 'ittifak' çağrısı yaparken İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında yaşananlar da yapılan pazarlığı gözler önüne serdi.