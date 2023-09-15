Başkan Erdoğan’dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk

DÜNYANIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR

Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye BM liderlerine kürenin geleceği için işbirliğinin önemini vurgulayacak. 3'ü BM tarafından olmak üzere çok sayıda ödül alan ve Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesini tanıtan bir program gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesi için diplomatik çabaları devam eden Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek konuyu ele alacağı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın da yine 19 Eylül'de ikinci sırada BM Genel Kurulu'na hitap etmesi öngörülüyor.