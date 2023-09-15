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Başkan Erdoğan'dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ABD'de sürecek. Hafta sonu BM Genel Kurulu için New York'a gidecek olan Başkan Erdoğan, burada 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katılacak. BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği konularında önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği konferans kapsamında ise Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ABD ziyareti kapsamında Elon Musk'la da görüşeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 09:36
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Başkan Erdoğan’dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78'inci Genel Kurul için 17-21 Eylül arası ABD'de olacak.

HANGİ KONULARA DİKKAT ÇEKECEK?
19 Eylül sabahı yedinci sırada Genel Kurul'a hitabı beklenen "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözleriyle bir refaran lideri olan Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk

DÜNYANIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR
Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye BM liderlerine kürenin geleceği için işbirliğinin önemini vurgulayacak. 3'ü BM tarafından olmak üzere çok sayıda ödül alan ve Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesini tanıtan bir program gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesi için diplomatik çabaları devam eden Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek konuyu ele alacağı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın da yine 19 Eylül'de ikinci sırada BM Genel Kurulu'na hitap etmesi öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan’dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk

MİÇOTAKİS VE BAŞKAN ERDOĞAN BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Genel Kurul sırasında ikili görüşmelerle devam edecek. Washingon'daki kaynaklar, son zamanlarda Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atmaya kararlı olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Başkan Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruladı.

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Başkan Erdoğan’dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk

İkili, 16 ay görüşmedikten sonra en son 12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişlerdi. Son olarak Miçotakis, Yunanistan'daki seller nedeniyle Erdoğan görüşmesine birkaç gün erteleme istemişti.

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Başkan Erdoğan’dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk

Öte yandan diplomatik kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir görüşme planlandığını belirtti.

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde önemli bir ayrıntı daha var. Erdoğan'ın Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yatırımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.