15 Eylül 2023, Cuma
Başkan Erdoğan'dan trilyon dolarlık diplomasi! Önce 40 kişilik masa ardından Elon Musk
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ABD'de sürecek. Hafta sonu BM Genel Kurulu için New York'a gidecek olan Başkan Erdoğan, burada 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katılacak. BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği konularında önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği konferans kapsamında ise Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ABD ziyareti kapsamında Elon Musk'la da görüşeceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 09:36
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