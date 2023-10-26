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İşte İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları: Hiroşima'ya çevirdi
Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden bombalayan, sivilleri hedef alarak katliam yapan İsrail, 600 bin kişiyi de yerinden etti. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atması insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. İsrail de, 18 günde o atom bombasına eşdeğer güçte bombayı sivillerin üstüne yağdırdı.
Giriş Tarihi: 26.10.2023 07:22Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 07:22