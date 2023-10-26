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İşte İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları: Hiroşima'ya çevirdi

Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden bombalayan, sivilleri hedef alarak katliam yapan İsrail, 600 bin kişiyi de yerinden etti. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atması insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. İsrail de, 18 günde o atom bombasına eşdeğer güçte bombayı sivillerin üstüne yağdırdı.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 07:22
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İşte İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: Hiroşima’ya çevirdi

ABD'nin 1945'te 2'nci Dünya Savaşı sırasında Japonya Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 13 bin ton TNT patlayıcıya eşdeğerdi.

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İşte İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: Hiroşima’ya çevirdi

Bu da İsrail'in bir atom bombası kadar bombayı 18 günde 2.5 milyon insanın üzerine yağdırdığını gösteriyor. Gazze'den gelen görüntüler 1945'te Hiroşima'da çekilen fotoğrafları aratmıyor.

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İşte İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: Hiroşima’ya çevirdi

Mahallelerin tamamen yok edildiği Gazze'ye atılan bombaların sayısı aynı zamanda ABD'nin bir yılda Afganistan'da attığı bombaların sayısına ulaştı.

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İşte İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: Hiroşima’ya çevirdi

Sosyal medyada dün çokça tartışılam iki fotoğrafa "Ne fark var", "ABD küresel, İsrail bölgesel katliam yaptı" yorumu yapıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Aslında iki fotoğraf arasında çok büyük fark var. Hiroşima'ya atılan atom bombasının bu kadar tesirli olduğunu onlar bile hayal etmiyorlardı.

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İşte İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: Hiroşima’ya çevirdi

Ancak Gazze'ye attıkları her bombayı çok bilinçli atıyorlar" dedi. Gazze'de konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz duruma geldiği belirtildi.