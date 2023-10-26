İşte İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: Hiroşima’ya çevirdi

Sosyal medyada dün çokça tartışılam iki fotoğrafa "Ne fark var", "ABD küresel, İsrail bölgesel katliam yaptı" yorumu yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Aslında iki fotoğraf arasında çok büyük fark var. Hiroşima'ya atılan atom bombasının bu kadar tesirli olduğunu onlar bile hayal etmiyorlardı.

