İsrail’e hangi markalar nasıl, kaç TL destek verdi? | Soykırımcı İsrail’e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...

MCDONALDS SKANDALI...

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.