HaberlerGaleriİsrail'e hangi markalar nasıl, kaç TL destek verdi? | Soykırımcı İsrail'e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...
İsrail'e hangi markalar nasıl, kaç TL destek verdi? | Soykırımcı İsrail'e açıkça gıda, para, erzak yardımı yapan markalar; Disney, Starbucks, Carrefoursa...
İsrail'e destek veren markaların sıklıkla araştırılması, uluslararası ilişkilerdeki hassas durumlar ve insani sorunlar nedeniyle büyük bir dikkat çekicilik taşıyor. Özellikle Gazze'deki hastanelerin bombalanması gibi olaylar, insanların bu markaların İsrail'e açıkça destek vermesini eleştirmelerine yol açıyor. Filistin'de çocuklar açlık ve tıbbi yardımsızlık nedeniyle hayatlarını kaybederken, İsrail askerine milyonlarca dolarlık yardımlar ve gıda desteği sunuluyor. Peki İsrail'e destek veren markalar neler?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:51Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:56