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İşte Haliç'in gerçek hikayesi! Binlerce kez paylaşıldı
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve T.C İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Haliç'in gerçek hikayesini yazdı. Birpınar açıklamalarıyla "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Projesi "Temel Atmama" Töreni ile İstanbul halkından büyük tepki alan Ekrem İmamoğlu'nun basiretsizliğini gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:16
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