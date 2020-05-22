İşte Haliç'in gerçek hikayesi! Binlerce kez paylaşıldı

HALİÇ'TEN ÇIKAN ÇAMURLA AĞAÇLANDIRMA YAPILDI

Haliç'te yapılan çalışma;

- 4,5 km uzunluk,

- 200 m genişlik,

- Ortalama 5 m derinlik olmak üzere toplamda yaklaşık 5 milyon m3 çamur.

Bu iş boru hatları ile değil de hafriyat kamyonları ile yapılsaydı; Günde en az 400, toplamda en az 200 bin sefer yapmak gerekirdi. O zamanın şartlarında günde en az 400 sefer kamyon hareketinin oluşturabileceği hengameyi düşünebiliyor musunuz? Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ekip bu işi başarmıştı. Taşınan çamur kendi haline bırakılmadı. Uygun şekilde bertaraf için ocaklarda 2 baraj yapıldı. Barajların inşasında 850 bin m3 kaya, kil ve filtre dolgu malzemesi kullanıldı. Depolama sonrası günümüz Maçka Demokrasi Parkı alanından da büyük olan 180.000 m2 dolgu alanı oluştu. Bu alanın üzeri kapatılarak bölge ağaçlandırıldı.