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Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?

Marketler sokağa çıkma yasağında açık olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayram öncesi market alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Yayımlanan genelge ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin çalışma durumu açıklandı. Peki, arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:06
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Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?

Arife günü ve bayramda marketler açık mı? Türkiye'de 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan Bayramı bu sene evlerde idrak edilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafında 81 il valiliğine gönderilen genelge ile arife günü ve bayramda marketlerin çalışıp çalışmayacağı açıklandı. Peki, arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak? İşte ayrıntılar...

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Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?

ARİFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Genelgeye göre, 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

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Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

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Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.