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Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
Marketler sokağa çıkma yasağında açık olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayram öncesi market alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Yayımlanan genelge ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin çalışma durumu açıklandı. Peki, arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:06
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