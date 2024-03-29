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Haberler Galeri CHP'li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı'nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?

CHP'li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı'nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek "Belediye bunu görmüyor mu?" diye paylaşımda bulundu. Yalana sarılan CHP'li ABB Başkanı Muhittin Böcek ise "Rezalet dediği bina bakanlığın" yanıtını verdi. Belgelerle konuşan Tamer Karadağlı da "Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da belediyeye yazı gönderdi. Böylece Böcek'in yalanı tescillendi

Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:43
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CHP’li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı’nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı "rezalet" diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
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CHP’li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı’nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?

TAMER KARADAĞLI: İNANILIR GİBİ DEĞİL UTANÇ KAYNAĞI!
Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, "İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya.

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CHP’li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı’nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?

Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiç bir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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CHP’li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı’nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?

BÖCEK: REZALET DEDİĞİ BİNA BAKANLIĞIN
ABB Başkanı Muhittin Böcek ise yalana sarıldı. "Rezalet dediği bina bakanlığın" ifadelerini kullandı. Ancak yalanı elinde patladı. Tamer Karadağlı, binanın bakımının belediyeye ait olduğunu belgelerle kanıtladı.

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CHP’li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı’nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?

KARADAĞLI: BİZ KİRACIYIZ
Karadağlı, "Dün yaptığım paylaşımla ilgili birçok yorum geldi. Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız.