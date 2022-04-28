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Haberler Galeri Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları heyecanla bekleniyor. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Mayıs celbi duyurusu ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 13:16
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Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...

Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ile ilgili detaylar açıklandı. Sınıflandırma sonuçlarını merak eden vatandaşlar, MSB'nin resmi internet sitesine akın ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...

2022 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detaylar belli oldu.

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Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

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Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...

31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)