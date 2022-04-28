Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ile ilgili detaylar açıklandı. Sınıflandırma sonuçlarını merak eden vatandaşlar, MSB'nin resmi internet sitesine akın ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...