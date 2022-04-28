28 Nisan 2022, Perşembe
Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu...
Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları heyecanla bekleniyor. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Mayıs celbi duyurusu ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 13:16
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