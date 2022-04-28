Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs’ta okullar tatil mi?

BAYRAMDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Ramazan Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile birlikte 3,5 gündür. Bu sene Ramazan Bayramı 2-3-4 Mayıs'ta idrak edilecek. Arefe günü ise 1 Mayıs Pazar günü olacak. Bu sene Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılmadığı için, öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün tatil yapmış olacak. Okullar 5 Mayıs Perşembe günü yeniden açılacak.