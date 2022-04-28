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Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Bayramda okullar kaç gün tatil? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilin de sona ermesinin ardından öğrenciler yaz tatilini beklemeye başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:24
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Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs’ta okullar tatil mi?

Bayramda okullar tatil mi? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler okul tatillerine çevrildi. Yarıyıl tatili ve ara tatillerini tamamlayan öğrenciler şimdi de bayram tatilini beklemeye başladı. Ramazan Bayramı'nda okularda kaç gün tatil yapılacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs’ta okullar tatil mi?

BAYRAMDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Ramazan Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile birlikte 3,5 gündür. Bu sene Ramazan Bayramı 2-3-4 Mayıs'ta idrak edilecek. Arefe günü ise 1 Mayıs Pazar günü olacak. Bu sene Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılmadığı için, öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün tatil yapmış olacak. Okullar 5 Mayıs Perşembe günü yeniden açılacak.

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Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs’ta okullar tatil mi?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre, ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs’ta okullar tatil mi?

MEB "OKUL ORTAKLIĞI PROGRAMI" BAŞLATIYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması amacıyla "Ortak Okul Programı" başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri ilk günlerden bu yana eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktalarını oluşturduğunu ifade etti.

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Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs’ta okullar tatil mi?

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okullar arası imkan farklılıklarını minimize etmenin, temel hedeflerden biri olduğuna işaret eden Özer, bu kapsamda hayata geçirecekleri uygulamalardan birinin de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan Okul Ortaklığı Programı olduğunu belirtti.