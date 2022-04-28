28 Nisan 2022, Perşembe
Bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil mi?
Bayramda okullar kaç gün tatil? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilin de sona ermesinin ardından öğrenciler yaz tatilini beklemeye başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayramda okullar tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil, 9 gün mü? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:24
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12