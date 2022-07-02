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Haberler Galeri İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş

İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş

Türkiye günlerdir Şanlıurfa'da yaşanan doktora şiddet olayını konuşuyor. Şeyhmus Baraş isimli doktor hasta yakınları tarafından saldırıya uğramış, akabinde gözaltına alınan saldırganların serbest bırakılmasıyla Baraş diplomasını yırtarak medya önünde şov yaptı. Yaşanan olayların perde arkası, ince ince işlenmiş bir kaos planını ortaya çıkardı. Hekim Baraş önce hasta yakınlarına ağza alınmayacak küfürler ederek büyük bir provokasyonun kapısını araladı. Yaşanan arbede sırasında yaralanan Baraş, saldırganların serbest bırakılmasından sonra algı operasyonuna başlayarak, provokasyonunun ikinci perdesini oynamaya başladı. Söz konusu doktorun ablasının 2018 yılında FETÖ'den gözaltına alındığı ortaya çıktı. FETÖ'nün tahrik söylemlerini yaymakla görevli HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, hemen kolları sıvadı, kurgulanan oyunun bir üst perdesini sahneye açtı. Ayrıca diplomasını yırtarak tüm dikkatleri üzerine çekip "mağdurum" rolünü oynayan Doktor Şeyhmus Baraş'ın görev yaptığı tıp merkezinin sicilinin kirli olduğu ve usulsüz işlemlerden kaynaklı cezalar aldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün sağlık sistemini çökertmek için "hasta yakınları tarafından dayak yiyip hakları savunulmayan doktorlar mağdur ediliyor" temalı oyunu daha önce de 14 Mart Tıp Bayramı'nda ortaya çıkmıştı. İşte dünden bugüne FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinde kurgulanan sinsi plan...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.07.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 09:25
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İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şeyhmus Baraş isimli doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmış söz konusu olay büyük tepkiyle karşılanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş
Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.
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İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş

Söz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı.

Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi.

Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.

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İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş

UCUZ ŞOV: KAMUDA ÇALIŞAN BİR HEKİM EDASIYLA DİPLOMASINI PARÇALADI
Yaşadığı olayı bir algı malzemesi haline getirerek propaganda furyası oluşturan özel sektör çalışanı Şeyhmus Baraş isimli hekimin kamuda çalışan ve diplomasını yırtan bir hekim edasıyla diplomasını yırtması ise dikkatlerden kaçmadı.

Adliye önünde hekimlik diplomasını parçaladıktan sonra fotoğrafları bütün medyaya kendisinin servis etmesi, özelde çalıştığı halde kamuda çalışan tüm hekimleri istifaya davet etmesi bu durumu kanıtlar nitelikte.

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İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş

FETÖ İLTİSAKLI HEKİMSEN KOKUYU ALINCA HEMEN ATLADI!
Başkanı FETÖ iltisaklı olan HEKİMSEN isimli oluşum da bu olay üzerinden kendisine rol devşirerek yayımladığı basın açıklamasında herkesi istifaya ve isyana çağırdı.