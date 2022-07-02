İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmiş

Türkiye günlerdir Şanlıurfa'da yaşanan doktora şiddet olayını konuşuyor. Şeyhmus Baraş isimli doktor hasta yakınları tarafından saldırıya uğramış, akabinde gözaltına alınan saldırganların serbest bırakılmasıyla Baraş diplomasını yırtarak medya önünde şov yaptı. Yaşanan olayların perde arkası, ince ince işlenmiş bir kaos planını ortaya çıkardı. Hekim Baraş önce hasta yakınlarına ağza alınmayacak küfürler ederek büyük bir provokasyonun kapısını araladı. Yaşanan arbede sırasında yaralanan Baraş, saldırganların serbest bırakılmasından sonra algı operasyonuna başlayarak, provokasyonunun ikinci perdesini oynamaya başladı. Söz konusu doktorun ablasının 2018 yılında FETÖ'den gözaltına alındığı ortaya çıktı. FETÖ'nün tahrik söylemlerini yaymakla görevli HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, hemen kolları sıvadı, kurgulanan oyunun bir üst perdesini sahneye açtı. Ayrıca diplomasını yırtarak tüm dikkatleri üzerine çekip "mağdurum" rolünü oynayan Doktor Şeyhmus Baraş'ın görev yaptığı tıp merkezinin sicilinin kirli olduğu ve usulsüz işlemlerden kaynaklı cezalar aldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün sağlık sistemini çökertmek için "hasta yakınları tarafından dayak yiyip hakları savunulmayan doktorlar mağdur ediliyor" temalı oyunu daha önce de 14 Mart Tıp Bayramı'nda ortaya çıkmıştı. İşte dünden bugüne FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinde kurgulanan sinsi plan...