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NATO donanmasına Türk imzası! Göz açtırmayacaklar | Korsanlara korku salıyorlar

Türkiye'nin NATO üzerindeki etkisi hız kesmeden devam ediyor. HAVELSAN ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi arasında imzalanan protokol ile gelecek sene yapılacak olan Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatkibatı'nda Tük yazılımları kullanılacak. Tatbikatta, deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 16:48
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NATO donanmasına Türk imzası! Göz açtırmayacaklar | Korsanlara korku salıyorlar

NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, 2012 yılında Aksaz Deniz Üs Komutanlığında kurulduktan sonra 5 yıl milli olarak görev yaptı. Deniz güvenliğinin uluslararası özelliği nedeniyle özellikle sınır aşan deniz suçlarıyla mücadele kapsamında merkezin NATO nezdinde akreditasyonu 2020 yılında gerçekleştirildi.

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NATO donanmasına Türk imzası! Göz açtırmayacaklar | Korsanlara korku salıyorlar

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, 51 personelle deniz güvenliğine yönelik eğitim, öğretim, tatbikat, konsept ve doktrin geliştirilmesi, standardizasyon ve analiz alanında 30 NATO ülkesiyle birlikte deniz güvenliğinde birlikte çalışabilirlik çerçevesinde görevler üstleniyor.

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NATO donanmasına Türk imzası! Göz açtırmayacaklar | Korsanlara korku salıyorlar

HAVELSAN, merkezle iş birliği kapsamında Kasım 2021'de icra edilen Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nın üçüncüsünde tatbikat modülünü sağladı ve bu sayede 25 ülkenin gözlemci olduğu NATO tatbikatı gerçekleştirildi.

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NATO donanmasına Türk imzası! Göz açtırmayacaklar | Korsanlara korku salıyorlar

Tatbikatın 4'üncü versiyonu 2023 sonbaharında gerçekleştirilecek. Bu tatbikatta da hedef ülkeler olarak Batı Afrika ülkeleri, Nijerya odaklı 16 ülke Türkiye'ye davet edilecek ve aynı sistemin kullanılması sağlanacak.

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NATO donanmasına Türk imzası! Göz açtırmayacaklar | Korsanlara korku salıyorlar

Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarında alınan derslerle masa başında gerçekleştirilecek tatbikat, bölgesel, uluslararası güvenlik ile Türk bandıralı ticaret gemilerinin seyir güvenliği için önemli kazanımlar sağlayacak.