NATO donanmasına Türk imzası! Göz açtırmayacaklar | Korsanlara korku salıyorlar

Türkiye'nin NATO üzerindeki etkisi hız kesmeden devam ediyor. HAVELSAN ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi arasında imzalanan protokol ile gelecek sene yapılacak olan Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatkibatı'nda Tük yazılımları kullanılacak. Tatbikatta, deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınacağı ifade edildi.