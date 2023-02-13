İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

Yusuf Şahin: Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 Sokak'ta yer alan Melek Apartmanı'nın enkazından Yusuf Şahin'i kurtardı.

Kamil Can: Kahramanmaraş'ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ilk isteği ise "su" oldu. Yürekleri ısıtan haber ekipler tarafından sevinçle karşılanırken gencin dayısı sarılıp onu öptü.