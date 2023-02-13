13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında 10 ilimizde binlerce bina yıkıldı. Deprem enkazından sağ kurtulan vatandaşlarımızın isimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşlarımız için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hayata yeniden tutunmayı başararak mucizeyi gerçekleştiren vatandaşlarımızın isimler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:32
  • 1
  • 93
İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları sürüyor. Çok sayıda kurtulan vatandaşlarımızın isim listelesi belli oldu. İşte, enkaz altından kurtulan vatandaşlarımızın isimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 93
İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

İrem Bağrıaçık: Hatay'ın Belen ilçesinde 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık, depremde yıkılan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarıldı.

Ümit Gülçiçek: Antakya'da, depremin 130'uncu saatinde 60'lı yaşlardaki Ümit Gülçiçek enkazdan sağ çıkarıldı.

  • 3
  • 93
İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

Aliye Dağlı: Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, depremin 133'üncü saatinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı enkazdan sağ çıkarıldı.

Şengül Karabacak: Sezai Karabacak: İslahiye'de 132. saatte 4 yaşındaki Şengül Karabacak ve baba Sezai Karabacak enkaz altından kurtarıldı.

  • 4
  • 93
İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

Yusuf Şahin: Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 Sokak'ta yer alan Melek Apartmanı'nın enkazından Yusuf Şahin'i kurtardı.

Kamil Can: Kahramanmaraş'ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ilk isteği ise "su" oldu. Yürekleri ısıtan haber ekipler tarafından sevinçle karşılanırken gencin dayısı sarılıp onu öptü.

  • 5
  • 93
İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı

Nehir Narlı: Kahramanmaraş'ta depremin 6. gününde 11 yaşındaki Nehir Narlı, anne ve babası enkaz altında sağ olarak çıkarıldı. Küçük Nehir'in enkazdan çıkarılınca ilk isteği 'su' oldu.

Tolga Fakıoğlu: Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan Tolga Fakıoğlu (34), 155 saat sonra sağ kurtarıldı.