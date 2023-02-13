13 Şubat 2023, Pazartesi
İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında 10 ilimizde binlerce bina yıkıldı. Deprem enkazından sağ kurtulan vatandaşlarımızın isimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşlarımız için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hayata yeniden tutunmayı başararak mucizeyi gerçekleştiren vatandaşlarımızın isimler...
Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:32
- 1
- 93
- 2
- 93
- 3
- 93
- 4
- 93
- 5
- 93