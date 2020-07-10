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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte sosyal medyada karara gelen yorumlar

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası ise sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 19:05
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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte sosyal medyada karara gelen yorumlar

Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği belirtilen gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Kadimden beri korunan Vakfa ait taşınmaz ve hakların, istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamaz." denildi.

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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte sosyal medyada karara gelen yorumlar
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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte sosyal medyada karara gelen yorumlar
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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte sosyal medyada karara gelen yorumlar
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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte sosyal medyada karara gelen yorumlar