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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte sosyal medyada karara gelen yorumlar
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası ise sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 19:05
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