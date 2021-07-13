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Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak

Ankara-Niğde Otoyolu bayramda memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların sıklıkla kullanacağı önemli bir yol projesi. Başkan Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında, Ankara-Niğde Otoyolu için indirim müjdesini duyurdu. İşte binlerce kişinin merakla beklediği haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.07.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 11:30
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Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, kamu-özel sektör iş birliğiyle milletin hizmetine sundukları yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Erdoğan, üç kesim halinde geçen yıl devreye aldıkları bu otoyolun sahip olduğu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle de kendi alanında önemli bir yatırım olduğuna işaret etti.

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Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak

Otoyol güzergahı üzerinde döşenen 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yerleştirilen 500 trafik sensörünün, sürücülerin ortaya çıkabilecek her duruma karşı hazırlıklı olmalarını sağladığını söyleyen Erdoğan, bu projenin hizmete girmesiyle Türkiye'nin Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz ulaşım yapılabilen bir otoyol ağına sahip olduğunu anlattı.

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Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak

Başkan Erdoğan, "Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.

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Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak
Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır." diye konuştu.