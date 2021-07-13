Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, kamu-özel sektör iş birliğiyle milletin hizmetine sundukları yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Erdoğan, üç kesim halinde geçen yıl devreye aldıkları bu otoyolun sahip olduğu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle de kendi alanında önemli bir yatırım olduğuna işaret etti.