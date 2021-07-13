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Ankara-Niğde Otoyolu bayramda ücretsiz mi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak
Ankara-Niğde Otoyolu bayramda memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların sıklıkla kullanacağı önemli bir yol projesi. Başkan Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında, Ankara-Niğde Otoyolu için indirim müjdesini duyurdu. İşte binlerce kişinin merakla beklediği haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 13.07.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 11:30