24 Ocak 2024, Çarşamba
AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var
AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara ilçe adaylarını bugün (24 Ocak 2024) resmen açıkladı. Adayları Başkan Erdoğan duyururken, mevcutta Altındağ Belediye Başkanı olan Asım Balcı Mamak'tan aday gösterildi. Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday oldu. İşte AK Parti'nin Ankara adayları...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:23
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