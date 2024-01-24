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AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara ilçe adaylarını bugün (24 Ocak 2024) resmen açıkladı. Adayları Başkan Erdoğan duyururken, mevcutta Altındağ Belediye Başkanı olan Asım Balcı Mamak'tan aday gösterildi. Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday oldu. İşte AK Parti'nin Ankara adayları...

Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:23
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AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterirken, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayları desteklenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var

İstanbul adaylarını geçtiğimiz hafta sonu duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla Ankara ilçe adaylarını tanıttı.

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AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var

Mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi.

İŞTE AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYLARI

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AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var

AKYURT
Hilal Ayık

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AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var

ALTINDAĞ
Veysel Tiryaki