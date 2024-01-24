AK Parti Ankara ilçe adaylarını duyurdu! Listede sürprizler var

Mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi.

İŞTE AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYLARI