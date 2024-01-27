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Atama kararları Resmi Gazete'de! 3 ilin Emniyet Müdürü değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda ilçenin Kaymakamı değişti. Öte yandan Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürleri atandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı. İşte isim isim yeni atamalar...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 01:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 01:43
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Atama kararları Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok müdürlüğe ve kaymakamlığa yeni atamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atama kararları Resmi Gazete’de!

İŞTE İSİM İSİM O ATAMALAR...

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Atama kararları Resmi Gazete’de!
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Atama kararları Resmi Gazete’de!
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Atama kararları Resmi Gazete’de!