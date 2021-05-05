İşte Biontech'in eksi 70'ten şırıngaya olan yolculuğu! Uzman isim açıkladı: Aşılanma sürecinde insani hata payı yok

Türkiye'de ocak ayından bu yana yapılan Biontech aşısının, saklandığı eksi 70 dereceden uygulanmasına kadar olan süreç görüntülendi. Antalya Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Özge Abacı Bozyel, "Aşının aktarım sürecinde hangi sıcaklık derecesinde, ne kadar kaldığı, barkod sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Hangi derecede, kaç gün, kaç saat kalacağı otomatik olarak belirleniyor. İnsani hata payı yok" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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