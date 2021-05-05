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Haberler Galeri Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi global bir savunma haberleri sitesi olan ArmyRecognition verdi. Bu gelişmeyi "Dünya savaş tarihinde bir ilk" diye duyurdular. Bu gelişme 2019 yılına damga vururken geçen süreçte Türkiye lazer silahı konusundan attığı adımlarla fark attı. Türkiye'nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesi var. Işın Projesi, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülüyor. Kara araçları ve gemilere monte edilebilen Armol envantere girdi bile. ASELSAN'ın ürettiği LSS, insansız hava ve deniz araçlarına karşı kullanılacak. ROKETSAN'ın ürettiği ALKA da diğer proje ve o da sürü İHA'lara karşı etkili.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:23
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Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımlandığı rapora göre Çin, 2019 yılında İHA ihracatını yüzde 1430 artırarak bu alanda dünya birincisi oldu.

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Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

Milliyet'in haberlerine göre; Libya'da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi 12 Ağustos 2019 tarihinde, global bir savunma haberleri sitesi olan ArmyRecognition verdi. Bu gelişmeyi "Dünya savaş tarihinde bir ilk" diye duyurdular.

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Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

Bu olay 2019 yılında yaşandı ama lazer silahı sistemleri işi giderek yükselen bir değer haline geldi. Dağlık Karabağ savaşında savunma sistemleri Türk yapımı SİHA'lara karşı etkisiz kalan Rusya, 2018'de envanterine aldığı Peresvet Lazer Savunma Sistemi'nde iyileştirmeye gideceğini açıkladı.

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Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

ABD, 2014 yılından bu yana çeşitli lazer silahı programları üzerinde çalışıyor. SHIELD adlı program, lazer silahının F-35'lere monte edilmesi ve bu uçakların tek başına göreve çıkabilmesi mantığına dayanıyor. LWSD adını verdikleri İHA ve SİHA'lara karşı savaş gemilerine monte ettikleri sistemleri var. Bunun da ilk testini 10 ay önce Pasifik'te yaptılar. HELIOS adı verilen sistem de havada kullanılacak.

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Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

Türkiye'nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesi var. Işın Projesi, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülüyor. Kara araçları ve gemilere monte edilebilen Armol envantere girdi bile. ASELSAN'ın ürettiği LSS, insansız hava ve deniz araçlarına karşı kullanılacak. ROKETSAN'ın ürettiği ALKA da diğer proje ve o da sürü İHA'lara karşı etkili.