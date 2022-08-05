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Haberler Galeri İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Oulların temizliğinde ve güvenliğinde çalıştırılmak üzere TYP kapsamında işçi alımları yapılıyor. Okullarda yeni dönemin başlamasına kısa süre kala gözler TYP işçi alımlarına çevrildi. MEB TYP başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 14:41
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İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, gözler okulları yapılması beklenen TYP alımlarına çevrildi. Okulların temizliğinde ya da güvenliğinde görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı? Ayrıntılar haberimide...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

MEB İŞKUR TYP İLANLARI ÇIKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 eğitim öğretim yılında TYP kapsamında okullara yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için ilanlar henüz yayımlanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

TYP'DE YENİ DÖNEM

Bugüne kadar 2 milyona yakın vatandaşın yararlandığı okul güvenliği, çevre düzenlemesi, bakım onarım, ağaçlandırma, park düzenlemesi işlerini içeren toplum yararına programlar (TYP) yeniden düzenlendi. Türkiye İş Kurumu, afet, salgın, mücbir hallerde ve sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerini desteklemek için toplum yararına programlar düzenleyebilecek. Programdan 1.5 milyon açıköğretim öğrencisi de yararlanabilecek. Programdan isteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de yararlanabilecek.

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İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

İŞSİZ OLMA KOŞULU DEĞİŞTİRİLDİ

İŞKUR, toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yönetmelikte programın amacı "Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir haller, sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık, disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanmasını tesis etmek" olarak düzenlendi. Programlara katılım şartları arasında yer alan son bir ay işsiz olma şartı, "programa başvuru tarihinde işsiz olma" şeklinde değiştirildi.

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İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

İŞSİZLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Bu itibarla ilgili dönemlerde ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerinin kesintisiz uygulanmasını temin etmek maksadıyla programa belli süre katılamayacak kişilerin programla ilişiği kesilerek yerine başka işsizlerin dâhil edilmesi öngörülüyor. Yönetmeliğe göre, ilgili makamlarca alınan afet ve acil durum kararlarını müteakip veya bunlar beklenmeksizin meydana gelen sosyal kriz durumlarını aşmak için ihtiyaç görülmesi halinde program uygulanabilecek.