İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?

Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Oulların temizliğinde ve güvenliğinde çalıştırılmak üzere TYP kapsamında işçi alımları yapılıyor. Okullarda yeni dönemin başlamasına kısa süre kala gözler TYP işçi alımlarına çevrildi. MEB TYP başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı? İşte cevaplar...