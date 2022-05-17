19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü perşembe günü coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, banka, eczane, PTT ve noterlerin açı olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...