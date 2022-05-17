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Haberler Galeri 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü perşembe günü coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, banka, eczane, PTT ve noterlerin açı olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:08
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19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde banka, PTT, noter ve eczanede işleri olan vatandaşlar, kurumların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Mayıs Cuma günü normal mesaiye devam edecek. Ayrıca resmi tatil gününde FAST harici yapılan EFT'ler de 20 Mayıs'ta hesaplara geçecek.

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19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

PTT', 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. 20 Mayıs Cuma günü ise PTT açık olacak.

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19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

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19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczaneler açık olacak.