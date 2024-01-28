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CHP'de Özel ve İmamoğlu krizi derinleşiyor! İzmir ile Çankaya yine paylaşılamadı

Tüm adayların açıklanması niyetiyle toplanan CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adayları yine belirlenemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 28.01.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 07:36
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CHP’de Özel ve İmamoğlu krizi derinleşiyor! İzmir ile Çankaya yine paylaşılamadı
Özel'in İmamoğlu kanadı ile yaptığı görüşmelerde İzmir ve Çankaya konusunda bir türlü orta yolu bulamadığı ve taleplerini kabul ettiremediği bildirdi.
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CHP’de Özel ve İmamoğlu krizi derinleşiyor! İzmir ile Çankaya yine paylaşılamadı

"ATAMA YETKİSİ HAYALİ" HAVADA KALDI

Kurultaydaki desteği nedeniyle 31 Mart seçim listelerini oluştururken İmamaoğlu'nun dayatmaları ile karşı karşıya kalan Özel'in otoritesi her geçen gün eriyor.

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CHP’de Özel ve İmamoğlu krizi derinleşiyor! İzmir ile Çankaya yine paylaşılamadı

İmamoğlu ile yaşadığı liste krizini de aşmak için Özel'in "PM'den atama yetkisi isteme" formülünü gündeme getirdiği öğrenildi. Ancak Özel'e partililerden "Reddedilirsiniz" uyarısı geldi.

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CHP’de Özel ve İmamoğlu krizi derinleşiyor! İzmir ile Çankaya yine paylaşılamadı
Edinilen bilgilere göre Özel, bu yöntemin PM'de kabul görmeyeceğine kanaat getirdikten sonra geri adım atmak zorunda kaldı.
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CHP’de Özel ve İmamoğlu krizi derinleşiyor! İzmir ile Çankaya yine paylaşılamadı

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise CHP'den açıklama yapılarak, "PM'de herhangi bir atama yetkisine ilişkin hiçbir değerlendirme yapılmadığı" belirtildi.