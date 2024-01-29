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Haberler Galeri Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı'daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı'daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

Müge Anlı'nın programında gündem olan Hasan Hüseyin Çelik kaybı izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Hasan Hüseyin Çelik, Ankara'da 73 gün önce arabasıyla birlikte kayboldu. Kaybolan şahsın kardeşi Veysel Çelik, bu olayın ardından Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Olayın akıbeti merak konusu olurken, Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı. Çelik'in kaybolmasından birkaç gün sonra apartmandan gelen leş kokusu ise olaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki, Hasan Çelik nerede, öldürüldü mü? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:25
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Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı’daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybı üzerine kardeşi Veysel Çelik, yaşanan gizemli olayı çözmek adına Müge Anlı'nın programına başvurdu. Hasan Bey'in kaybı ile ilgili olarak Veysel Çelik, yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı, anne-kız tavırlarıyla bütün şüpheleri üstlerine çekti. Çelik'in kaybından birkaç gün sonra apartmandan gelen leş kokusu ise olaya yeni bir boyut kazandırdı. Müge Anlı, Hasan Hüseyin Çelik'in kaybına dair şaşırtıcı bir detayı ortaya çıkardı.

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Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı’daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi. Müge Anlı'nın "Tatlı Sert" programında, Hasan Hüseyin Çelik'in kaybı hâlâ çözüme kavuşmamışken, yeni gelişmeler izleyicileri şaşırttı.

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Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı’daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

29 Ocak Pazartesi yayınlanan son bölümde, Seher Hanım'ın eşinin ortadan kaybolduktan sonra alyansını değiştirerek yeni bir alyans aldığı görüldü.

Programda yaşanan bu gelişme, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, Müge Anlı'nın Seher Hanım'a yönelik sorduğu "Kocan ortada yok, neden alyans aldın?" sorusu dikkat çekti.

Seher Hanım, bu soruya, "Adam bana çok güven verdi. Gelecek" yanıtını vererek izleyicileri şaşırttı.

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Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı’daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

Alyans değişikliğiyle birlikte Hasan Hüseyin Çelik'in kaybı hakkındaki şüpheler daha da artarken, izleyiciler olayın detaylarını merakla beklemeye devam ediyor.

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Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı’daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

"SON GİDİŞİNDE PARMAĞI KIRILDI"

Seher Hanım'ın iddialarının aksine, Anlı, Hasan Bey'in telefonundan alınan son sinyalin Ocak ayının ilk haftası İstanbul'dan geldiğini belirtti.

Hasan Hüseyin Çelik'in kardeşi Ömer Çelik'in açıklamaları, olayın içindeki gerilimi artırdı. Ömer Bey, "Bizim küsünlüğümüz 30 yıla dayanıyor. Annem onların ziyaretine arada giderdi. Son gidişinde parmağı kırıldı. Parmağından yüzüğü alındı" dedi.