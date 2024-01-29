Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı'daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...

Müge Anlı'nın programında gündem olan Hasan Hüseyin Çelik kaybı izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Hasan Hüseyin Çelik, Ankara'da 73 gün önce arabasıyla birlikte kayboldu. Kaybolan şahsın kardeşi Veysel Çelik, bu olayın ardından Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Olayın akıbeti merak konusu olurken, Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı. Çelik'in kaybolmasından birkaç gün sonra apartmandan gelen leş kokusu ise olaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki, Hasan Çelik nerede, öldürüldü mü? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...