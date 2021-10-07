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Haberler Galeri 731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanada İstatistik Kurumunun son verilerine göre ülke genelinde 731 bin 900 iş gücü ihtiyacı bulunuyor. Kanada'da hayatını sürdürmek isteyenler yurt dışı iş ilanlarını yakından araştırıyor. Bazı sektörlerde yaşanan işçi açığı ise araştırmaların sonunda dikkat çekiyor. İşte, Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 00:24
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731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanada'da yapılan son araştırmalar, ülke genelindeki iş gücü ihtiyacının giderek arttığını gösterdi. Kanada İstatistik Kurumu ve Kanada İş Geliştirme Bankası (BDC) tarafından ayrı ayrı yapılan araştırmalar, tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacının had safhada olduğunu ortaya koydu. İşte, Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

Kanada'da yapılan son araştırmalar, ülke genelindeki iş gücü ihtiyacının giderek arttığını gösterdi. Kanada İstatistik Kurumu ve Kanada İş Geliştirme Bankası (BDC) tarafından ayrı ayrı yapılan araştırmalar, tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacının had safhada olduğunu ortaya koydu. Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2021'in ikinci çeyreğinde 731 bin 900 eleman açığı saptandı.

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731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

Araştırmada, bu açığın tüm eyaletlerde görülebileceği belirtilirken, en büyük eleman ihtiyacının Quebec, Ontario ve British Columbia eyaletlerinde kaydedildiğine işaret edildi. BDC tarafından gerçekleştirilen yeni araştırmada da Kanadalı işletmelerin yüzde 64'ünün Iş Gücü Sıkıntısı nedeniyle büyümelerini sınırladığı kaydedildi.

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731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

EN BÜYÜK ELEMAN AÇIĞI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Araştırmalara göre, ülkedeki en büyük eleman açığının sağlık sektöründe olduğu belirlendi. Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2020'nin son çeyreğinde sağlık ve sosyal yardım alanındaki iş gücü ihtiyacı yüzde 56,9 artarak 100 bin 300 rakamıyla rekor seviyeye ulaştı.

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731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...

İKİNCİ SIRADA HİZMET SEKTÖRÜ VAR

Kanada genelinde konaklama ve Yemek hizmetlerinin de içinde bulunduğu hizmet sektörü, 89 bin 100 kişi ile ülkede en fazla eleman açığının bulunduğu ikinci sektör oldu. BDC'nin baş ekonomisti Pierre Cleroux, CTV'ye yaptığı değerlendirmede, pandeminin Kanada'da iş gücü sıkıntısı yaratmadığını, sadece mevcut bir sorunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.