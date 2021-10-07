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731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...
Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanada İstatistik Kurumunun son verilerine göre ülke genelinde 731 bin 900 iş gücü ihtiyacı bulunuyor. Kanada'da hayatını sürdürmek isteyenler yurt dışı iş ilanlarını yakından araştırıyor. Bazı sektörlerde yaşanan işçi açığı ise araştırmaların sonunda dikkat çekiyor. İşte, Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...