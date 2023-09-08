08 Eylül 2023, Cuma
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Yerel seçimler öncesi çarpıcı anket! Seçmenin kararı A Haber ekranlarında! İşte oranlar...
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kalmasının ardından artık gözler Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında dağılan 8'li koalisyonda özellikle CHP ve İYİ Parti arasında büyük bir gerginlik yaşanırken, seçimlere yönelik anket çalışmaları da hız kazandı. A Haber ekranlarına konuk olan ve son 4 seçimin sonuçlarını doğru tahmin ettiğini belirten Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman son anket çalışmalarını paylaştı. İşte CHP içindeki Kılıçdaroğlu-Özel savaşından, Akşener'in aldığı kararlara verilen tepkilere kadar düzenlenen anketlerin sonuçları...