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İstanbul'un yürümeyen merdivenleri! Yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların zor anları
Göreve geldiğinden bu yana vatandaşın hayatını daha da zora sokan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları çileden çıkardı. Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmazken, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:44Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:44