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İstanbul'un yürümeyen merdivenleri! Yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların zor anları

Göreve geldiğinden bu yana vatandaşın hayatını daha da zora sokan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları çileden çıkardı. Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmazken, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:44
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İstanbul’un yürümeyen merdivenleri! Yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların zor anları

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmadı.

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İstanbul’un yürümeyen merdivenleri! Yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların zor anları

Merdivenleri kullanamayan özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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İstanbul’un yürümeyen merdivenleri! Yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların zor anları

Merdivenleri kullanamayan vatandaşlardan Mehmet Dündar, "Ben buna görev ihmali diyorum. Bilmiyorum, insanlara eziyet veriyorlar, engellisi var, yaşlısı var'' dedi.

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İstanbul’un yürümeyen merdivenleri! Yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların zor anları

"ENGELLİ VATANDAŞLAR BİRÇOK YERDE BÖYLE SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR''
Vatandaşlardan Sabahattin Ekiz ise, "Merdivenleri çıkmak çok zor. Bir de bende tansiyon var, yürüme zorluğu çekiyoruz sürekli, kalp hastasıyım bir de.

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İstanbul’un yürümeyen merdivenleri! Yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların zor anları

Çıkamıyorum, çıkarken zorluk çekiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum yani, sürekli böyle. Zorlanarak çıktım, nefes alamıyorum böyle, nefes darlığı çekiyorum.