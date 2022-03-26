Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele! 9'u yabancı 20 organizatör gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında arasında 42.974 personel ve 313 dedektör köpeği ile 9.322 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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