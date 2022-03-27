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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar! 'Ulaşılmaz' denilen yerler tek tek imha edildi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimler ile terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, 4 hafta süren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" eğitimiyle zorlu hava ve arazi koşullarındaki görevlere hazırlanıyor. Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, "ulaşılamaz" denilen yerlere ileri kayak ve dağcılık teknikleriyle giderek hedefleri imha etti.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 12:57
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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar! ’Ulaşılmaz’ denilen yerler tek tek imha edildi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar! ’Ulaşılmaz’ denilen yerler tek tek imha edildi

Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar! ’Ulaşılmaz’ denilen yerler tek tek imha edildi

Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 ay sürecek komando kursunun aşamalarına katılıyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar! ’Ulaşılmaz’ denilen yerler tek tek imha edildi

Bu aşamaların en zorluları arasında ise güç, cesaret ve kararlılık gerektiren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" yer alıyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar! ’Ulaşılmaz’ denilen yerler tek tek imha edildi

Komando adaylarının her türlü hava ve arazi şartında fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmaları için eğitimler Davraz Dağı'nın 2 bin metrelik rakımında gerçekleştirildi.