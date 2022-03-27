Teröristlerin korkulu rüyası komandolar! 'Ulaşılmaz' denilen yerler tek tek imha edildi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimler ile terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, 4 hafta süren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" eğitimiyle zorlu hava ve arazi koşullarındaki görevlere hazırlanıyor. Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, "ulaşılamaz" denilen yerlere ileri kayak ve dağcılık teknikleriyle giderek hedefleri imha etti.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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