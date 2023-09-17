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İstanbul’un yürümeyen merdiven çilesi! İBB’nin “acil buton” bahanesi

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Giriş: 17.09.2023 09:49
Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro istasyonunu ziyaret etti. İstanbul'daki ulaşım sorununu değerlendiren Karaismailoğlu, İBB'yi eleştirdi. Gündeminde İstanbul'daki yürümeyen merdivenler de vardı.
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