İstanbul’un yürümeyen merdiven çilesi! İBB’nin “acil buton” bahanesi

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro istasyonunu ziyaret etti. İstanbul'daki ulaşım sorununu değerlendiren Karaismailoğlu, İBB'yi eleştirdi. Gündeminde İstanbul'daki yürümeyen merdivenler de vardı.

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