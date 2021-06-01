İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

"Kelebekler gibi mutluyuz"

Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz, "İstanbul'a Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için geldik. Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmış olduğu gün gelemedik, bugüne naip oldu. Şu an adeta kelebekler gibi mutluluktan uçtuğumu söyleyebilirim. Manzarası çok güzel. Böyle güzel bir eseri herkesin yerinde incelemesini isterim" diye konuştu.