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İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kuleyi gezmeye gelen vatandaşlara Çamlıca Kulesi'nin camdan yapılmış minyatürü hediye edildi. Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz, "Şu an adeta kelebekler gibi mutluluktan uçtuğumu söyleyebilirim. Manzarası çok güzel. Böyle güzel bir eseri herkesin yerinde incelemesini isterim" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:45
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İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

Açılışını geçtiğimiz Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Çamlıca Kulesi kapılarını vatandaşlara açtı.

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İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

Çamlıca Kulesi'nin eşsiz manzarasını görmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren kulenin yolunu tuttu.

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İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

Ziyaretin ilk gününde kuleye gelerek eşsiz manzarayı izleyenlere Çamlıca Kulesi'nin camdan minyatürü hediye edildi.

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İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümünde açılışı gerçekleştirilen ve İstanbul ile Avrupa'nın en yüksek yapısı unvanını taşıyan Çamlıca TV-Radyo Kulesi gerek manzarası gerekse de içerisinde bulunan tesisleriyle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

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İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

"Kelebekler gibi mutluyuz"
Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz, "İstanbul'a Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için geldik. Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmış olduğu gün gelemedik, bugüne naip oldu. Şu an adeta kelebekler gibi mutluluktan uçtuğumu söyleyebilirim. Manzarası çok güzel. Böyle güzel bir eseri herkesin yerinde incelemesini isterim" diye konuştu.