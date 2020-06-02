Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 1 Haziran'da kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiği görüldü.