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Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 1 Haziran'da kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiği görüldü.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 18:10
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Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'ne normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde eski günleri döndü.

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Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine maskesiz girmek yasaklanmıştı.

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Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

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Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

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Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada," Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim" ifadelerini kullanarak vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.