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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama Son dakika haberine göre; Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Giriş Tarihi: 14.03.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 14:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.
Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı.
Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.