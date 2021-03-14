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Haberler Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama

Son dakika haberine göre; Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Giriş Tarihi: 14.03.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 14:55
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama

Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya veda! Başkan Erdoğan'dan açıklama

Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.