'Fake News' CNN duyurdu: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Son dakika haberi... Köşeye sıkışan Yunanistan'da medya 'Merkel köprüsünde Türk mayını' başlığını attı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey diplomatın Türkiye'yi suçlayan mektubunu da sayfalarına taşıdı. Trump'ın 'Fake News' dediği Amerikan CNN International ise, özel haberinde NATO üyesi iki ülkenin Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldiğini ve çatışmanın bütün bölgeye sıçrayabileceğini yazdı.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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