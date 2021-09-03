İstanbul'un aşı karnesi belli oldu: İşte ilçe ilçe aşılama oranı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 Türkiye Aşı Haritası'nda İstanbul'un mavi kategorisine geçerek en az riskli iller arasına girdiğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra gözler megakente döndü. En çok merak edilen ise İstanbul'un aşı raporu. İşte ilçe ilçe aşılama oranı...
Giriş Tarihi: 03.09.2021
13:15 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
14:01
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da ilk doz aşılanma oranları yüzde 70'in üzerinde. Çift doz aşılanmada ise yüzde 60'lara yaklaşıldı. İstanbul'da çift doz aşısını tamamlayan grup yüzde 91 ile 65 yaş üstü kesim. 15-39 yaş grubunun ise henüz yüzde 61'i ilk doz aşısına gitmiş durumda.
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39 ilçe içerisindeki aşılanma oranlarının da ilk kez paylaşıldığı verilere göre yüzde 85 ile ilk sırayı Kadıköy ilçesi alıyor. İstanbul'da aşılanmanın en düşük olduğu ilçe ise yüzde 61 ile Sultanbeyli. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilk kez Demirören Haber Ajansı ile paylaştığı verilere göre, hiç aşı olmayanların hastaneye yatış oranı yüzde 56,8 iken, yoğun bakıma düşme riski ise yüzde 58.4'e çıkıyor. Aşılananlarda bu risk yüzde 1'in bile altında kalıyor.
"YOĞUN BAKIMLARDAKİ AŞISIZLARIN YAŞ ORTALAMASI 55" İstanbul'daki son durumu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10'da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yok ise, yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor.
Şu an İstanbul'da yoğun bakımda yatan hastalarımızın, aşı olanların ki bunlar esasına bir süre önce aşılanmış ama 3. dozlarını ihmal etmiş ya da tek doz aşılı yani eksik aşılı hastalarımız, yaş ortalaması 78. Ancak hiç aşılanmamış olduğunda yoğun bakım hastalarında yaş 55'e düşüyor. Yani siz yandaş hastalığınız da olsa, aşıyla esasında büyük orada korunuyorsunuz. Ama aşısızsanız, genç de olsanız, başka hastalığınız olmasa da yoğun bakıma girip çok büyük risklerle karşılaşıyorsunuz" dedi.
"GÜNLÜK ORTALAMA 150 BİN AŞILAMA YAPIYORUZ" İstanbul'da aşılamaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, bugün itibariyle tam 4 bin 500 noktada aşılama yapılabildiğine dikkat çekerek "İnsanlara, yaşlılarımıza, kalabalık alanlara gidip kendimiz ilçe sağlık müdürlükleri vasıtasıyla aşı yapıyoruz.