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Haberler Galeri 70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

Rize'de 2017 yılında inşaatına başlanılan İyidere-İkizdere yolu Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yolları ile 2019'da inşaatına başlanılan Salarha Tüneli tamamlandı. 70 yıllık hayal olan iki dev projenin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz" dedi. Erdoğan, "Milletimiz yalan terörüne 2023'te gereken dersi verecektir. Zillet içindeki ittifaka en güzel dersi milletimiz verecektir." diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, "İstihdamda 29 milyonun üzerine çıktık. Salgın öncesi durumu bile geride bıraktık. Türkiye ekonomisi yüzde 21.7 ile İngiltere'den sonra en çok büyüyen 2.ülke." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 17:51
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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

Başkan Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

Başkan Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından notlar;

İyidere-İkizdere yolu 38 km, Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre, bağlantı yolları 3,6 km uzunluğa sahiptir. Özellikle kış aylarında zorlukların yaşandığı bu bölge güvenli ve konforlu şekilde geçilebilecektir. 31 km'sini hizmete alıyoruz. Kalanı da en kısa sürede tamamlıyoruz.

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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

İyidere lojistik limanının da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim faaliyetine başlayacaktır. Dünyanın yıldızı giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de büyük ekonomi potansiyelinin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Bu bölgemizde her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz.

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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

Yarın Sahara Tüneli'nin açılışıyla Rize'mizin kuzeyini ve güneyini birleştireceğiz. Bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi Karadeniz'i adım adım eserlere hizmetlere kavuşturuyoruz. Afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz.

Son dönemde Karadeniz sahili boyuncu Giresun, Rize Artvin'de gerek Kastamonu'da yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. İlçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da bir yıla kadar tüm çalışmaları tamamlamış olacağız.

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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

Avrupa'da sel felaketleri üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapı çalışması yapılmadığını siz de televizyondan izliyorsunuz. Biz gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak, gerektiğinde seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz. Kastamonu'da felaket oradayız, Artvin'de felaket oradayız, Antalya'da yangın oradayız... Durmak yok yola devam.

SİZ BU MİLLETİN ÖNÜNE GEÇEMEZSİNİZ
Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor. Bunlar da ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar Ankara'dan geliyor. Tesisin yapımını durdurmak için gayret sağlıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.