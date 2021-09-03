70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

Yarın Sahara Tüneli'nin açılışıyla Rize'mizin kuzeyini ve güneyini birleştireceğiz. Bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi Karadeniz'i adım adım eserlere hizmetlere kavuşturuyoruz. Afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz.

Son dönemde Karadeniz sahili boyuncu Giresun, Rize Artvin'de gerek Kastamonu'da yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. İlçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da bir yıla kadar tüm çalışmaları tamamlamış olacağız.