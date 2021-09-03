Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama gelmiş ve 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?