03 Eylül 2021, Cuma
Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?
Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılı içinde alımların olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklama gelmiş ve 10 bin bekçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Hal böyle olunca adaylar 10 bin bekçi alımı için yayımlanacak ilanı bekliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.09.2021 18:53
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