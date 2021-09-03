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Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılı içinde alımların olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklama gelmiş ve 10 bin bekçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Hal böyle olunca adaylar 10 bin bekçi alımı için yayımlanacak ilanı bekliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021 18:53
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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama gelmiş ve 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ağustos ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,