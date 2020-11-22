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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Ağdam’daki barbarlık ortaya çıktı! Azerbaycan'a böyle teslim edildi Ağdam’daki barbarlık ortaya çıktı! Azerbaycan'a böyle teslim edildi Son dakika haberine göre; Ermenistan'ın 27 yıllık işgalinden sonra önceki gün Azerbaycan'a teslim edilen Ağdam şehrindeki acı tablo, dün gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı. Neredeyse tek bir sağlam bina kalmayan şehrin harabe görüntüsü yürek burktu. Giriş Tarihi: 22.11.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 08:18
Rus barış gücü nezaretinde cuma akşamı Azerbaycan'a teslim edilen Ağdam'daki trajik tablo, dün gözler önüne serildi. Ermenilerin, geride tek bir sağlam bina dahi bırakmadan şehri harabe halde devrettiği anlaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1992-1994 yılları arasında, ilk Karabağ savaşı patlak vermeden önce 25 bin nüfusa sahip şehrin, adeta atom bombalı saldırıya uğramış gibi görünmesi yürekleri sızlattı.
Şehirde bayrak dikilebilecek tek bir sağlam idari bina bulunmadığı için Azerbaycan bayrağı nispeten sağlam kalan Cuma Camisi'ne çekildi.
RUS HEYETİ ERİVAN'DA
Rusya lideri Vladimir Putin'in "Üçlü anlaşma baltalanmak isteniyor, alternatifi tekrar savaş olur" yönündeki uyarısının ardından, dün üst düzey yetkililerden oluşan Rus heyeti, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.
Aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve bir dizi bakan yardımcısının yer aldığı karma heyet, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile kapalı kapılar ardında görüştü.