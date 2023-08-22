Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler

Yahoo ise BM'nin Türkler tarafından yapılan inşaatların Kıbrıs'taki statükonun ihlali olarak nitelendirdiğini ifade etti. Ancak Kabine'nin ardından açıklama yapan Erdoğan'ın ise Türklere yönelik hiçbir 'hukuksuz' davranışa izin vermeyeceğini ifade ettiğinin de altı çizildi.