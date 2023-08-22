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Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Pile Yolu üzerinde yaşananlarla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında da gündem olurken, pek çok gazete Başkan Erdoğan'ın yaşananları "kabul edilemez ve insanlık dışı" olarak nitelendirdiğine dikkat çekti. Erdoğan her zaman KKTC'nin yanında olacaklarına vurgu yaparken, dünya medyası bu sözlerin altını çizdi.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 08:51
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Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile Kıbrıs Pile yolu üzerinde yaşanan gerginlik son birkaç gündür dünya basınınında geniş yer buluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yaptığı açıklamalarda bölgedeki halkın refahını düşündüğünü belirtirken, Avrupa'dan ise skandal tepkiler gelmeye başladı.

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Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada Pile Yolu üzerinde yaşananlara değindi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınının da gündemine düştü.

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Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler

Reuters, "Türkiye, BM Barış Gücü'nün Kıbrıs yol çalışmalarına müdahelesinin kabul edilemez olduğunu söyledi" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Aynı zamanda haberde Erdoğan'ın her daim KKTC'nin yanında yer almaya devam edeceğini belirttiğinden de bahsedildi.

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Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler

Yahoo ise BM'nin Türkler tarafından yapılan inşaatların Kıbrıs'taki statükonun ihlali olarak nitelendirdiğini ifade etti. Ancak Kabine'nin ardından açıklama yapan Erdoğan'ın ise Türklere yönelik hiçbir 'hukuksuz' davranışa izin vermeyeceğini ifade ettiğinin de altı çizildi.

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Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınının da gündemindeydi. Haberin başlığında "Erdoğan, Kıbrıs'ta yol projesini bloke eden barış güçkerini kınadı" ifadelerine yer verildi. Haberin devamında Erdoğan'ın KKTC'nin yanında olacağına dair ifadelerinin de altı çizildi.