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Haberler Galeri İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

İstanbul'un birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu. Bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Şirinevler'deki üst geçidin altındaki otobüs durağında uzun yolcu kuyruğu oluştu.

Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 10:09
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İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

Anadolu Yakası'nda D100 Kara Yolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe'den Kadıköy yönüne trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

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İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde trafik yoğun olarak ilerliyor.

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İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

Avrupa Yakası D100 Kara Yolu ve TEM otoyolunda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi.

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İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

D100 Kara Yolu Zeytinburnu-Edirnekapı istikametinde yoğunluk yaşanırken Haliç Köprüsü Okmeydanı yönü akıcı olarak ilerliyor. Köprünün Edirnekapı istikametinde ise yoğunluk görülüyor. Yine Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy sahil yolu gibi ana arterlerde de trafik yoğunluğu gözleniyor.