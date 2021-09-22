22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitim ile akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. İlk defa kayıt olan ve eğitimine devam eden öğrenciler heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021 10:48
  • 1
  • 18
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasının ardından üniversitelerin açılacağı tarih heyecanla beklenmeye başlandı. Yükseköğrenim programlarında ön lisans ve lisans eğitimi alacak öğrenciler YÖK'ten gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR? 2021-2022

Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül itibarıyla başladı. Ancak her üniversitenin açılış tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda kayılı olunan üniversitenin akademik takvimini takip etmek gerekiyor.

  • 3
  • 18
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

SALGININ SEYRİBE GÖRE BELİRLENECEK

Bu sene üniversiteler derslerin uygulanış şeklini salgının seyrine göre kendileri belirleyecek. Hibrit eğitim, yüz yüze ya da uzaktan eğitim kararı üniversiteler tarafından belli olacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, "1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak." dedi.

  • 4
  • 18
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

DERSLER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün yeni dönem vizyonuna işaret ederek, "Türkiye'de, Anadolu'da pek çok üniversitemizin birer başarı hikayesinin olabileceğine inanıyorum. Yeni dönemimiz, bu başarı hikayesinin inşa edilmesiyle geçecektir." dedi.

Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün yeni vizyonunun detaylarını açıkladı.

  • 5
  • 18
YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Yeni dönemde, yükseköğretimde yeni vizyonun ana hatlarını büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerin uluslararası etkileşimleri ve bilgi diplomasisinin yaygın kullanılmasının oluşturduğunu belirten Özvar, bu konuların içeriklerini üniversitelerle paylaşacaklarını söyledi.