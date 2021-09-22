YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitim ile akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. İlk defa kayıt olan ve eğitimine devam eden öğrenciler heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...